«Лада» подтвердила заинтересованность в возвращении в КХЛ

Спортивный директор «Лады» Игорь Масленников подтвердил, что клуб стремится к тому, чтобы вернуться в КХЛ.

«Предметных разговоров на этот счет у нас не было: такая ситуация вокруг. В целом с начала сезона наше руководство хотело вступить в КХЛ. Если получится найти ещё хотя бы одного спонсора, то да. У нас есть всё – хороший дворец, хорошие раздевалки, вся необходимая инфраструктура. В некоторых клубах КХЛ такого нет. Об этом говорят многие ребята, которые там раньше поиграли. По условиям это не Высшая лига», - приводит слова Масленникова «Чемпионат».

Добавим, что «Лада» заняла седьмое место в регулярном чемпионате ВХЛ и вышла в плей-офф. В четвертьфинальной серии Кубка Петрова тольяттинский клуб проиграл «Рубину» со счетом 0-4.

Последний раз в КХЛ «Лада» выступала в сезоне-2017/18.