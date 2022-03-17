«Будем с белорусами играть и казахами». Каменский - об исключении сборной России из Еврохоккейтура

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский высказался об исключении национальной команды из числа участников Еврохоккейтура.

«Это плохо для всего хоккея! Сборная России всегда находится наверху, и всегда на нее ходит много зрителей. Это отразится на интересе и уровне хоккея. Как бороться с отсутствием игр? Больше игр в регулярном чемпионате, наигрывать молодежь. За счет внутреннего чемпионата будем с белорусами играть и казахами», - приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».

Об исключении сборной России сообщила накануне Швейцарская хоккейная ассоциация, чья национальная команда получила приглашение стать заменой на текущий и следующий сезоны Еврохоккейтура.

Напомним, что сборная России также не примет участие в чемпионате мира-2022 в Финляндии.