ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Будем с белорусами играть и казахами». Каменский - об исключении сборной России из Еврохоккейтура

До конца следующего сезона место нашей команды заняла Швейцария.
17 марта 2022 14:12
автор: Максим Скороходов

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский высказался об исключении национальной команды из числа участников Еврохоккейтура.

«Это плохо для всего хоккея! Сборная России всегда находится наверху, и всегда на нее ходит много зрителей. Это отразится на интересе и уровне хоккея. Как бороться с отсутствием игр? Больше игр в регулярном чемпионате, наигрывать молодежь. За счет внутреннего чемпионата будем с белорусами играть и казахами», - приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».

Об исключении сборной России сообщила накануне Швейцарская хоккейная ассоциация, чья национальная команда получила приглашение стать заменой на текущий и следующий сезоны Еврохоккейтура.

Напомним, что сборная России также не примет участие в чемпионате мира-2022 в Финляндии.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Будем с белорусами играть и казахами». Каменский - об исключении сборной России из Еврохоккейтура
До конца следующего сезона место нашей команды заняла Швейцария.
17.03.2022 14:12
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Радулов может со следующего сезона стать хоккеистом «Рейнджерс»
На данный момент Александр выступает за «Даллас».
17.03.2022 13:17
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Лада» подтвердила заинтересованность в возвращении в КХЛ
«Лада» подтвердила заинтересованность в возвращении в КХЛ
На данный момент клуб из Тольятти выступает в ВХЛ.
17.03.2022 12:43
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Бостон»
Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Бостон»
Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в Сент-Поле.
17.03.2022 09:12
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Тампа-Бэй» победила «Сиэтл», Кучеров набрал два очка
В ворота Василевского смогли забросить лишь одну шайбу.
17.03.2022 09:00
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Сборная Швейцарии заменит Россию в Еврохоккейтуре
Сборная Швейцарии заменит Россию в Еврохоккейтуре
Топовым национальным командам Европы осталось в текущем сезоне принять участие в одном этапе.
16.03.2022 23:02
Хоккей
автор: Максим Скороходов
О\'Делл и Петерссон ушли из московского «Динамо»
О'Делл и Петерссон ушли из московского «Динамо»
Бело-голубые продолжат борьбу за Кубок Гагарина без канадца и шведа.
16.03.2022 19:00
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Аалтонен и Оямяки расторгли контракты с «Витязем»
Аалтонен становится свободным агентом КХЛ, права на Оямяки остаются за «Витязем».
16.03.2022 13:00
Хоккей
Канада не удовлетворила просьбу Украины не давать визы российским игрокам НХЛ
Канада не удовлетворила просьбу Украины не давать визы российским игрокам НХЛ
Стране по-прежнему нужны русские звезды.
16.03.2022 10:50
Хоккей
Питер Лавиолетт – о рекорде Овечкина: Обойти Ягра – нечто особенное, невероятное достижение
Российский капитан «Кэпиталз» отметился заброшенной шайбой во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б).
16.03.2022 08:57
Хоккей
Наперегонки с Овечкиным! Как Капризов забил 2, выбил 75 и стал первой звездой (видео)
В очередном матче чемпионата НХЛ две заброшенные шайбы Кирилла Капризова позволили «Миннесоте» победить «Бостон» (4:2).
«Желтая подлодка» потопила «старую синьору». Как экс-тренер «Спартака» выбил «Юве» из Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский «Вильярреал» под руководством Унаи Эмери в гостях разгромил «Ювентус» (3:0) и попал в число восьми сильнейших клубов Европы.
Дай им жару, Камила! Покажи миру, кто в женской «фигурке» хозяйка
Коммерческий шоу-турнир «Кубок Первого канала» пройдет с 25 по 27 марта в Саранске. В нем примут участие все сильнейшие фигуристы страны кроме Александры Трусовой.
Удар под дых… Легионеры бросили «Динамо» перед серией с ЦСКА
Состав бело-голубых покинули канадец Эрик О'Делл и швед Андре Петерссон, что заметно снижает шансы команды Алексея Кудашова в противостоянии второго раунда Кубка Гагарина-2022.
Медведева вернулась, Загитова создала секретную группировку! Как ученицы Тутберидзе готовятся к КПК-2022
25 - 27 марта в Саранске пройдет Кубок Первого канала, который должен заменить для наших звезд фигурного катания чемпионат мира в Монпелье, куда их не допустили. Тренерский штаб Этери Тутберидзе готовится к предстоящему старту самым ответственным образом.
Польский «бык» ждет украинского «зенитчика» в Афинах? Куда разъехались 29 легионеров РПЛ
Только восемь иностранных футболистов среди покинувших Российскую Премьер-Лигу на фоне украинских событий уже нашли себе новые команды.
Ротенберг легко уберет «Спартак», «Динамо» не хватит сил на ЦСКА. Западный расклад
17 и 18 марта стартуют четвертьфинальные серии Кубка Гагарина на Западе.
«Авангард» не выстоит перед атакой «Магнитки», «Салават» без финнов уступит «Трактору». Восточный расклад
17 и 18 марта стартуют четвертьфинальные серии Кубка Гагарина на Востоке.
«Продолжай забивать дальше!» — сказал Яромир. Как Овечкин стал самым метким европейцем в истории НХЛ
Александр Овечкин забил 767-й гол в чемпионатах НХЛ и стал третьим в истории снайпером лиги после Уэйна Гретцки и Горди Хоу.
В «Формуле-1» наступает новая эра — и дело не в отстранении России и русских. Расклад на чемпионат-2022
18 марта в Бахрейне стартует первый в сезоне Гран-при королевских гонок класса «Формула-1». «Плеймейкер» оценивает шансы команд и пилотов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика