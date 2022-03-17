Алексей Жамнов: Международного уровня будет не хватать, но надо смотреть вперед и двигаться дальше

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал отстранение национальной команды от Евротура.

- Будем развивать свой хоккей. Больше будем уделять внимания молодежи, смотреть на ребят, изучать ближайший резерв. Конечно, международного уровня будет не хватать, но, с другой стороны, такова нынешняя ситуация. Надо смотреть вперед и двигаться дальше. Жизнь не заканчивается, - приводит слова Жамнова «Чемпионат».

В среду, 16 марта, пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии заявила, что хоккеисты национальной команды на два года заменят сборную России на этапах Евротура.

Ранее председатель хоккейной федерации Швеции Андерс Ларссон заявил о том, что сборная России не будет приглашена на оставшиеся этапы Евротура. Представители федераций Финляндии, Швеции и Чехии отказались приглашать российскую команду на предстоящие соревнования: «Приглашение хоккейной сборной России на турниры Евротура в Стокгольме, Хельсинки и Праге на данный момент совершенно немыслимо».

Добавим, что 28 февраля Международная федерация хоккея отстранила Россию и Белоруссию от всех соревнованиях под своей эгидой и объявила о переносе молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году в Новосибирске и Омске.