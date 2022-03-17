КХЛ привлечет бывшего главу IIHF Фазеля к решению вопросов по развитию лиги

Руководство КХЛ собирается привлечь экс-президента IIHF Рене Фазеля к решению стратегических вопросов развития лиги.

- Фазель имеет огромный, разносторонний опыт и экспертное мнение в хоккее, лига будет активно привлекать его для решения стратегических вопросов развития КХЛ, - цитирует «РИА Новости» пресс-службу лиги.

Напомним, что 25 сентября 2021 года на конгрессе IIHF в Санкт-Петербурге 68-летний французский специалист Люк Тардиф стал новым президентом ИИХФ, сменив Рене Фазеля, занимавшего этот пост 27 лет (с 1994 по 2021 год).

Выборы проводились в несколько туров, в каждом из которых выбывал кандидат с наименьшим количеством голосов. Француз выиграл выборы в четвертом и последнем туре у немца Франца Рейндля – 67 против 39 голосов.