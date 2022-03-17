Московское «Динамо» расторгло контракты с О’Деллом и Петерссоном

После окончания серии против «Северстали» нападающие Эрик О’Делл и Андре Петерссон приняли решение закончить выступление в сезоне.

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, контракты с хоккеистами расторгнуты по соглашению сторон.

Канадский нападающий Экри О’Делл, пополнивший состав «Динамо летом, за 47 игр регулярного чемпионата набрал 32 (13+19) очков при показателе полезности «+1». В первом раунде плей-офф О’Делл за семь матчей набрал 8 (2+6) очков.

Шведский форвард Андре Петерссон вернулся в «Динамо» перед закрытием трансферного окна и за оставшиеся матч регулярки и в первом раунде плей-офф набрал всего два очка за результативные передачи при общем показателе полезности «-6».

Добавим, что в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Динамо» обыграло «Северсталь» со счетом 4-3 и вышло в следующий раунд турнира, где встретится с ЦСКА. Первые две встречи серии пройдут 17 и 19 марта на «ЦСКА-Арене» в Москве.