Валерий Каменский: Без сборной России международные соревнования потеряют в зрелищности и в качестве

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский поделился мнением об отстранении национальной команды от Евротура.

- Это потеря для европейского хоккея, а не для нас. Мы будем поднимать свой хоккей. Создавать свои турниры, развивать молодежь и тренерский штаб. Без сборной России международные соревнования потеряют в зрелищности и в качестве, - приводит слова Каменского «Чемпионат».

Ранее председатель хоккейной федерации Швеции Андерс Ларссон заявил о том, что сборная России не будет приглашена на оставшиеся этапы Евротура. Представители федераций Финляндии, Швеции и Чехии отказались приглашать российскую команду на предстоящие соревнования: «Приглашение хоккейной сборной России на турниры Евротура в Стокгольме, Хельсинки и Праге на данный момент совершенно немыслимо».

Добавим, что 28 февраля Международная федерация хоккея отстранила Россию и Белоруссию от всех соревнованиях под своей эгидой и объявила о переносе молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году в Новосибирске и Омске.