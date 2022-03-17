«Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

Алексей Жамнов: Международного уровня будет не хватать, но надо смотреть вперед и двигаться дальше

В среду, 16 марта, пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии заявила, что хоккеисты национальной команды на два года заменят сборную России на этапах Евротура.