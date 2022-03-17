«Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

Хоккеисты «Трактора» уступили на своем льду «Салавату Юлаеву» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ.
В составе уфимской команды заброшенной шайбой отметился Степан Санников (22-я минута).
Отметим, что голкипер «Салавата Юлаева» Александр Шарыченков отразил 24 броска и записал на свой счет первый «сухой» матч в нынешнем розыгрыше плей-офф.
Добавим, что счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу уфимской команды. Следующая встреча пройдет 19 марта в Челябинске.
КХЛ
Кубок Гагарина
«Трактор» – «Салават Юлаев» – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Голы:
0:1 – Санников (Картаев, Тихонов), 21:20
Вратари: Вилл – Шарыченков.
Броски: 24 – 16.
Штраф: 2 – 4.
Счет в серии: 0-1.
источник: «Советский спорт»