Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи» по версии журналистов НХЛ

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин является главным фаворитом на «Везина Трофи» по итогам текущего сезона, сообщает официальный сайт НХЛ.

15 журналистов портала проголосовали за вероятных обладателей награды лучшему вратарю по итогам сезона-2021/22. По итогам опроса 13 обозревателей портала поставили на первое место Шестеркина, набравшего в итоге 71 балл. Вторую строчку занял Якоб Маркстром из «Калгари» (44 балла). На третьем месте расположился Фредерик Андерсон из «Каролины (39).

Добавим, что еще один российский вратарь Андрей Василевский из «Тампа-Бэй» стал четвертым, набрав 38 баллов.

Отметим, что в нынешнем регулярном чемпионате Шестеркин сыграл в 39 матчах, одержав 29 побед и отражая в среднем 93,8% бросков при коэффициенте надежности 2,07.