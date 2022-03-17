ЦСКА обыграл «Динамо» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

Хоккеисты ЦСКА взяли верх над московским «Динамо» в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.
В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Константин Окулов (14-я минута), Семен Панкратов (43) и Антон Слепышев (50), у бело-голубых точными бросками отметились Богдан Якимов (33) и Вадим Шипачев (60).
Добавим, что счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу армейцев. Следующая встреча пройдет 19 марта в Москве.
КХЛ
Кубок Гагарина
ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Голы:
1:0 – Окулов (Каменев), 13:34.
1:1 – Якимов (Муранов, Тринеев), 32:55
2:1 – Панкратов (Абрамов, Мингачев), 42:13 (4х4)
3:1 – Слепышев (Карнаухов, Гилмор), 49:38
3:2 – Шипачев (Клинкхаммер), 59:21
Вратари: Федотов – Бочаров.
Броски: 39 – 17.
Штраф: 6 – 8.
Счет в серии: 1-0.