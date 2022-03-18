Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус»

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Коламбус» со счетом 7:2.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Энтони Манта (5-я и 13-я минуты), также по разу отличились Мартин Фегервары (22), Александр Овечкин (31), Коннор МакМайкл (45), Шири Конор, поразивший пустые ворота (48), и Евгений Кузнецов в большинстве (50).

У «Джэкетс» забивали Оливер Бьюкстранд, реализовавший численное преимущество (27), и Патрик Лайне (42).

Отметим, что нападающий «Вашингтона» Овечкин набрал еще одно очко за результативный пас и стал третей звездой встречи. Всего на его счету 1257 матчей в НХЛ, что является 86-м показателем в истории лиги, он обошел Брайана Ролстона и Крэйга Людвига.

«Кэпиталз» занимают четвертое место в Столичном дивизионе (78 очков), а «Джэкетс» - пятое (65) и находятся вне зоны плей-офф.

«Вашингтон» 19 марта проведет гостевой матч против «Каролины», а «Коламбус» примет «Сент-Луис».