29 спасений Сорокина способствовали победе «Айлендерс» над «Рейнджерс»

«Айлендерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Рейнджерс» со счетом 2:1.

У «островитян» забивали Андерс Ли в большинстве (21) и Кайл Палмьери (58), а у «рейнджеров» - Крис Крайдер, реализовавший численное преимущество (34).

Добавим, что российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин был признан первой звездой матча. Он отразил 29 из 30 бросков по своим воротам, а его соотечественник из «Рейнджерс» Игорь Шестеркин - 26 из 28.

«Рейнджеры» занимают третье место в Столичном дивизионе (81 очко), а «островитяне» - шестое (59) и находятся вне зоны плей-офф.

«Айлендерс» 19 марта примут «Даллас», «Рейнджерс» на следующий день сыграют в гостях с «Тампой-Бэй».