«Вегас» обыграл «Флориду», Дадонов оформил дубль

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Флориду» со счетом 5:3.

В составе «пантер» забивали Картер Верхеге (9-я минута), Самуэль Беннетт (38) и Сэм Райнхарт, реализовавший численное преимущество (53).

У «рыцарей» дубль оформил Евгений Дадонов, забросив одну шайбу в равных составах (25), а вторую в большинстве (35), также по разу отличились Бретт Хауден (18), Николя Руа (54) и Вильям Карлссон, поразивший пустые ворота соперника (59).

«Голден Найтс» набрали 70 очков и идут четвертыми в Тихоокеанском дивизионе, «Пантерз», несмотря на поражение, остались лидерами Атлантического дивизиона, имея 88 очков в своем активе.

«Вегас» 19 марта сыграет дома с «Лос-Анджелесом», а «Флориде» предстоит гостевая встреча с «Анахаймом».