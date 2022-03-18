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Тротц восхитился сейвом Сорокина

Голкипер «Айлендерс» 29 спасениями помог своей команде победить «Рейнджерс».
18 марта 2022 09:49
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц восхитился сейвом своего голкипера Ильи Сорокина при счете 0:0 в гостевом матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (2:1).

«Твою ж!!! Это, возможно, один из лучших, если не лучший сейв, что я видел за долгое время. А я в хоккее уже очень давно. Но в целом не удивлен, Сорокин на такое способен. С ним меня ничего не удивляет», - приводит слова Тротца «Спорт-Экспресс».

Видео данного спасения российского голкипера можно посмотреть здесь.

Добавим, что Сорокин был признан первой звездой матча.

источник: «Спорт-Экспресс»
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