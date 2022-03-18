ФХР направила в IIHF жалобу на решение об отстранении

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что 17 марта отправила в Дисциплинарный комитет IIHF жалобу на решение Совета организации по отстранению российских команд от международных турниров под своей эгидой.

Также у России отобрали молодежный чемпионат мира по хоккею-2023, который должен был состояться в Новосибирске и Омске.

«Действия ФХР вызваны убеждением о дискриминационном характере ограничительных мер IIHF по отношению к российским спортсменам.

Отстранение игроков от участия в международных соревнованиях на основании национальной принадлежности способствует повышению уровня нетерпимости в медиа-пространстве и может привести к расколу внутри хоккейного сообщества, которое всегда славилось своей сплоченностью», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФХР.

Добавим, что сборную России также исключили из числа участников Еврохоккейтура до окончания следующего сезона.