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Шайба Михеева помогла «Торонто» обыграть «Каролину»

Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла в Канаде.
18 марта 2022 09:29
автор: Максим Скороходов

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Каролину» со счетом 3:2.

В составе канадской команды забивали Илья Михеев (16-я минута), Митчелл Марнер (25) и Ондржей Каше (48).

У американского клуба отличились заброшенными шайбами Итан Бир (45) и Винсент Трочек с передачи Андрея Свечникова (60).

Таким образом, «Мэйпл Лифс» набрали 83 очка и идут третьими в Атлантическом дивизионе, а «ураганы», несмотря на поражение, возглавляют Столичный дивизион, имея в своем активе 87 очков.

«Каролина» 19 марта примет на своем льду «Вашингтон», а «Торонто» на следующий день сыграет в гостях против «Нэшвилла».

источник: «Советский спорт»
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