Шайба Михеева помогла «Торонто» обыграть «Каролину»

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Каролину» со счетом 3:2.
В составе канадской команды забивали Илья Михеев (16-я минута), Митчелл Марнер (25) и Ондржей Каше (48).
У американского клуба отличились заброшенными шайбами Итан Бир (45) и Винсент Трочек с передачи Андрея Свечникова (60).
Таким образом, «Мэйпл Лифс» набрали 83 очка и идут третьими в Атлантическом дивизионе, а «ураганы», несмотря на поражение, возглавляют Столичный дивизион, имея в своем активе 87 очков.
«Каролина» 19 марта примет на своем льду «Вашингтон», а «Торонто» на следующий день сыграет в гостях против «Нэшвилла».
источник: «Советский спорт»