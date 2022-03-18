«Даллас» победил» «Монреаль» в овертайме, Радулов и Гурьянов отдали по голевой передаче

«Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Монреаль» со счетом 4:3ОТ.

В составе американской команды забивали Радек Факса (19-я минута), Джейми Бенн (36) и Йон Клингберг дважды (56, 65). Отметим, что российские хоккеисты Александр Радулов и Денис Гурьянов отдали по одной голевой передаче.

У канадского клуба шайбы забрасывали Коул Кофилд в большинстве (30), Ник Сузуки при участии россиянина Александра Романова (49) и Кори Шунеман (53).

Таким образом, «Старз» набрали 69 очков и идут пятыми в центральном дивизионе, «Канадиенс» замыкают Атлантический дивизион, имея в своем активе 41 очко.

«Даллас» 19 марта сыграет в гостях с «Айлендерс», а «Монреаль» на следующий день примет «Оттаву».