«Перебираться в Москву пир счете 0-2 было бы опасно». Юдин - о серии СКА - ЦСКА

Известный в прошлом хоккеист и тренер Александр Юдин поделился своими впечатлениями от второго матча финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина между питерским СКА и ЦСКА.

«Как я и предполагал, питерцы вышли на матч ещё более заряженными, чем на первую игру. Проигрывать при переполненных трибунах и перебираться в Москву при счёте 0-2 в серии было бы опасно. ЦСКА дома играет мощнее, и спасти серию при таком раскладе было крайне сложно.

Очевидно, тренерский штаб СКА извлек уроки из первой игры серии и сегодня питерцы, по сути, сыграли без серьезных ошибок. Пропущенный гол в самом начале - нелепый отскок от борта. СКА играл мощно, с преимуществом, соотношение бросков 39-16 говорит об этом довольно ясно. Нужно отметить самоотверженные действия питерцев в обороне при игре «три на пять». Думаю, серия между этими командами будет длинной», - приводит слова Юдина «Чемпионат».

Напомним, первая встреча 2 апреля завершилась победой москвичей со счетом 1:0, однако через день питерцы взяли реванш - 2:1.

Серия переезжает в столицу. Третий матч пройдет на домашней арене ЦСКА 6 апреля, четвертый - 8 числа.