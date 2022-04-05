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«Мы не в свой хоккей играли». Голдобин - о поражении от «Металлурга»

Счет в финальной серии Востока стал равным
05 апреля 2022 22:14
автор: Александр Шульгин

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин попытался разобраться в причинах поражения своей команды от челябинского «Трактора» во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Мы сами себе создали проблемы. Много пропустили, побежали отыгрываться. Почти получилось. Думаю, у нас были неплохие шансы сравнять. Что пошло не так во втором периоде - не знаю, наверное, мы не в свой хоккей играли. Они больше были с шайбой, мы постоянно оборонялись», - приводит слова форварда пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу «Трактора». Первый матч выиграл «Металлург» (3:2). Таким образом, счет в серии стал 1-1.

Серия переезжает в Челябинск. Третий матч пройдет 7 апреля, а четвертый - 9 числа.

источник: КХЛ
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