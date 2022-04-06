Две голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на выезде оказались сильнее «Нью-Джерси». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «синерубашечников».

В составе победителей отличились Райан Строум, Крис Крайдер и Джастин Браун. Российский нападающий Артемий Панарин сделал две результативные передачи. Голкипер Александр Георгиев отразил 20 бросков из 21.

Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Егора Шаранговича.

Отметим, что «Дэвилз» потерпели четвертое поражение подряд.

В следующем матче «Рейнджерс» примет дома «Питтсбург», а «Нью-Джерси» сыграет на своей площадке с «Монреалем». Обе встречи состоятся 8 апреля.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Рейнджерс» – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Шарангович (), 7:56

1:1 – Строум (Панарин, Крайдер), 11:07

1:2 – Крайдер (Фокс, Панарин), 17:57

1:3 – Браун (Копп, Шнайдер), 43:55

Вратари: Доус 14/17 – Георгиев 20/21.