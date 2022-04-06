«Флорида» отыгралась с 1:5 и победила «Торонто», Бобровского снова заменили

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на своем льду в овертайме обыграла «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча завершилась со счетом 7:6 в пользу хозяев, в составе которых дублями отметились Сэм Райнхарт и Джонатан Юбердо. Еще по одной шайбе забросили Радко Гудас, Клод Жиру и Александр Барков.

«Пантеры» дважды реализовывали численное преимущество и один раз смогли поразить ворота соперника в меньшинстве.

Гости ответили двумя голами Митчелла Марнера, по разу забросившего в большинстве и меньшинстве, а также точными бросками Уильяма Нюландера, Колина Блэквэлла, Джейка Маззина и Джона Тавареса. Отметим, что Нюландер и Таварем также использовали численный перевес.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский вновь был заменен в самом начале второго периода после четырех пропущенных шайб.

«Пантерз» набрали 104 очка и продолжают уверенно лидировать на Востоке.

«Кленовые листья» с 96 очками идут на третьей позиции.