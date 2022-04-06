Гол и передача Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома переиграли «Миннесоту Уайлд».

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Райан Джохансен. Еще по одной шайбе забросили Роман Йоси, Филип Томасино и Мэтт Дюшен. Отметим, что «хищники» трижды реализовали численное преимущество.

Гости ответили шайбами Кирилла Капризова и Матса Цукарелло, отличившегося с передачи россиянина.

Таким образом, «Нэшвилл» набрал 84 очка и занимает седьмую позицию на Западе. «Миннесота» с 91 очком расположилась на третьей строчке.