«Колорадо» победил «Питтсбург» и вышел в плей-офф НХЛ, Малкин отдал одну результативную передачу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на выезде оказался сильнее «Питтсбурга». Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу «Эвеланш».

В составе победителей дубль оформил Нэйтан Маккиннон. Также по одной шайбе забросили Джей Ти Комфер, Джош Мэнсон, Даррен Хельм и Арттури Лехконен.

Хозяева ответили забитыми голами в исполнении Брайана Раста, Эвана Родригеса, Джейка Гюнцеля и Майка Мэтисона. Российский нападающий Евгений Малкин провел на льду 18 минут 55 секунд и сделал одну результативную передачу.

Отметим, что «Эвеланш» победили в четвертом матче подряд и обеспечили себе место в плей-офф.

В следующем матче «Колорадо» сыграет в гостях у «Виннипега» (9 апреля), а «Питтсбург» отправится на выезд к «Рейнджерс» (8 апреля).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Колорадо» – 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)

Голы:

0:1 – Маккиннон (Рантанен, Бураковски), 2:45

1:1 – Раст (Генцел, Петтерссон), 5:30

1:2 – Комфер (Тэйвс, Ньюхук), 29:53

1:3 – Маккиннон (Рантанен, Бураковски), 32:00

2:3 – Родригес (), 37:43

2:4 – Мэнсон (Комфер, Тэйвс), 41:01

2:5 – Хелм (О'Коннор), 55:03

3:5 – Гюнцель (Малкин, Картер), 58:36

3:6 – Лехконен (Тэйвс, Хелм), 59:07

4:6 – Мэтисон (Бойл, Хейнен), 59:29

Вратари: Джерри 26/31 – Кюмпер 41/45.