37 сэйвов Варламова не помогли «Айлендерс» обыграть «Даллас»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на своей площадке оказался сильнее «Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Старз».
В составе победителей отличились Мариан Студенич, Тайлер Сегин и Радек Факса. Российские хоккеисты Александр Радулов и Владислав Наместников результативными действиями не отметились.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Жана-Габриэля Пажо и Брока Нельсона. Вратарь Семен Варламов отразил 37 бросков из 40.
Добавим, что победная серия ньюйоркцев прервалась на отметке в четыре матча.
В следующем матче «Даллас» примет дома «Торонто» (8 апреля), а «Айлендерс» сыграют в гостях у «Каролины» (9 апреля).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» – «Айлендерс» – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Голы:
1:0 – Студенич (Бенн, Хейсканен), 7:29
1:1 – Пажо (Бэйли, Добсон), 11:47
2:1 – Сегин (Клингберг, Хэнли), 19:13
2:2 – Нелсон (Добсон), 21:31
3:2 – Факса (Гленденинг), 30:29
Вратари: Эттинджер 19/21 – Варламов 37/40.