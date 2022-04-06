37 сэйвов Варламова не помогли «Айлендерс» обыграть «Даллас»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на своей площадке оказался сильнее «Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Старз».

В составе победителей отличились Мариан Студенич, Тайлер Сегин и Радек Факса. Российские хоккеисты Александр Радулов и Владислав Наместников результативными действиями не отметились.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Жана-Габриэля Пажо и Брока Нельсона. Вратарь Семен Варламов отразил 37 бросков из 40.

Добавим, что победная серия ньюйоркцев прервалась на отметке в четыре матча.

В следующем матче «Даллас» примет дома «Торонто» (8 апреля), а «Айлендерс» сыграют в гостях у «Каролины» (9 апреля).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Айлендерс» – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы:

1:0 – Студенич (Бенн, Хейсканен), 7:29

1:1 – Пажо (Бэйли, Добсон), 11:47

2:1 – Сегин (Клингберг, Хэнли), 19:13

2:2 – Нелсон (Добсон), 21:31

3:2 – Факса (Гленденинг), 30:29

Вратари: Эттинджер 19/21 – Варламов 37/40.