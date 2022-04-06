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ФШР подала апелляцию на решение ФИДЕ об отстранении Карякина

Гроссмейстер планирует обратиться в CAS.
06 апреля 2022 17:15
автор: Александр Поволоцкий

Федерации шахмат России подала апелляцию на решение ФИДЕ отстранить российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Ранее стало известно, что 32-летний спортсмен не сможет участвовать в турнирах ближайшие на шесть месяцев.

«Президент ФШР Андрей Филатов подает апелляцию на решение комиссии ФИДЕ отстранить Сергея Карякина на шесть месяцев, начиная с 21 марта 2022 года. В этот день комиссия признала гроссмейстера виновным в нарушении статьи 2.2.10 Этического кодекса ФИДЕ и вынесла вердикт о его дисквалификации», — сообщается в заявлении пресс-службы ФШР.

Отметим, что чемпион мира Магнус Карлсен заявил, что не согласен с позицией Карякина, но при этом сомневается в правильности его дисквалификации.

источник: Федерация шахмат России
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