«Хоккей - игра ошибок». Ротенберг - о поражении от ЦСКА в третьем матче финальной серии Запада

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат третьего матча финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина против ЦСКА.

«Хоккей - игра ошибок, нужно проанализировать игру, все только начинается. Каждый игрок может играть лучше. По самоотдаче ни к кому нет вопросов. То, что мы 40 минут вели в счете, говорит о том, что мы на правильном пути, нужно исключить ошибки и так же играть все 60 минут», - приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу москвичей.

Счет в серии стал 2-1 в пользу команды Сергея Федорова. Четвертый матч пройдет 8 апреля в Москве. Затем серия еще как минимум на одну игру вернется в Санкт-Петербург.