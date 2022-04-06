«Не могу ответить, что сломалось». Гусев - об игре СКА в третьем периоде матча с ЦСКА

Форвард СКА Никита Гусев не смог найти причину провальной игры команды в заключительном периоде третьего матча финала Западной конференции с ЦСКА (2:6).
Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга пропустил четыре шайбы за последние 20 минут.
«Конечно, важно третий период начинать уверенно и не пропускать таких голов. Но сейчас даже не могу ответить, что сломалось. Работали, старались. Что пошло не так, когда пропустили три гола в тот момент, когда я был в штрафном боксе? Нет ответа», - цитирует Гусева «Чемпионат».
Четвертый матч пройдет 8 апреля в Москве.
источник: Чемпионат.com