«Не могу ответить, что сломалось». Гусев - об игре СКА в третьем периоде матча с ЦСКА

Роман Борисович, что это было?! Сергей Викторович, как вы это делаете? В серии ЦСКА — СКА случилось чудо

В третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина столичные армейцы после двух периодов уступали питерским одноклубникам 0:2, но затем совершили суперкамбэк и разгромили соперника 6:2.