Министр спорта Матыцин оценил третий матч финальной серии Запада ЦСКА - СКА

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал результат третьего матча финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина, в котором столичные армейцы принимали питерский СКА.

«Хорошая игра, напряженная, как и в любой командной встрече. Сложно было предвидеть результат. Армейцы в третьем периоде проявили максимум воли - за 10 минут забить пять зрелищных шайб. Главное, что много зрителей на арене, хорошая эмоциональная атмосфера.

Конечно, такие матчи - это украшение спорта. Если люди улыбаются, если они рады быть вместе, переживают, причем в такой джентльменской манере болеют, без агрессии - это то, за что спорт и ценится», - приводит слова чиновника ТАСС.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу москвичей.

Счет в серии стал 2-1 в пользу команды Сергея Федорова. Четвертый матч пройдет 8 апреля в Москве. Затем серия еще как минимум на одну игру вернется в Санкт-Петербург.