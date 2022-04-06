Третьяк - о победе ЦСКА в матче со СКА: Если бы не гол Соркина, то была бы совершенно другая игра

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал ключевой момент в матче полуфинала Кубка Гагарина со СКА (6:2).

Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга пропустил шесть шайб в последнем периоде.

«Конечно, гол Соркина с острого угла сыграл свою роль - если бы его не было, то была бы совершенно другая игра. Такую шайбу в таком матче пропускать нельзя, она очень повлияла на дух соперника - всего две минуты после начала периода и сразу гол забили. Эта шайба дала импульс ЦСКА, что можно бороться и выиграть», - приводит ТАСС слова Третьяка.

Счет в серии стал 2-1 в пользу команды Сергея Федорова.