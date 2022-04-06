«Иногда они немного безрассудны». Кузнецов - об игре голкиперов «Вашингтона»

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал игру вратарей команды в текущем сезоне.

Напомним, что тандем голкиперов «Кэпиталз» составляют чех Витек Ванечек и россиянин Илья Самсонов.

«Мне нравятся оба этих игрока. Ванечек и Самсонов молоды и иногда немного безрассудны. Кто бы ни играл в воротах, команда чувствует себя уверенно. Мы им доверяем, а ошибаются все, ведь так? Главное то, как полевые игроки поддерживают их, когда они совершают ошибки», — цитирует The Washington Post Кузнецова.

Ближайший матч «Вашингтона» состоится в ночь на 7 апреля и начнется в 02:30 по московскому времени.