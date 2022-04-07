«Бензема выступил фантастически». Анчелотти - о победе над «Челси» и хет-трике форварда

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Мы хорошо играли. Здорово контролировали игру, качественно разыгрывали мяч, проводили опасные контратаки. Это был хороший вечер, но это только первая половина раунда.

Мы организованно сыграли в обороне. Бензема выступил фантастически.

Теперь у нас есть преимущество перед ответным матчем. Мы должны готовиться к следующей игре в чемпионате, а затем нас ждет еще ответная встреча в «Челси». Мы с большим уважением относимся к этой команде, являющейся действующим победителем Лиги чемпионов», - приводит слова итальянского специалиста ВВС Sport.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «сливочных». Бензема оформил хет-трик, который стал для него вторым подряд в плей-офф турнира: ранее он также трижды поразил ворота «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала.

Таким образом, Бензема стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов после Криштиану Роналду, которому удалось оформить хет-трик в двух стадиях плей-офф подряд.

Ответный матч пройдет 12 апреля в Мадриде.