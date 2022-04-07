Сергей Светлов: Более перспективным и эффективным видится хоккей на Западе

Бывший главный тренер многих клубов КХЛ Сергей Светлов сравнил стиль игры участников финала Западной конференции и Восточной.

«В каком финале конференции уровень хоккея выше? На Западе армейские клубы играют «север – юг», очень быстро, с моментальным выходом в атаку. В принципе такого прямого хоккея много видим и в НХЛ.

На Востоке команды больше держат шайбу, скорости чуть ниже, иногда проходят раскаты. Учитывая маленькие площадки в КХЛ, более перспективным и эффективным видится хоккей на Западе», - приводит слова специалиста Russia-Hockey.

Напомним, после двух матчей финальной серии Востока между магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором» счет равный - 1-1.

ЦСКА и СКА на Западе провели уже три встречи: со счетом 2-1 впереди столичные армейцы.