Шипачев заявил, что без российских спортсменов турниры международного уровня стали неполноценными

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев поделился мнением по поводу исключения российских спортсменов от участия в соревнованиях на международном уровне.

Отметим, что 35-летний хоккеист является обладателем золотой и серебряной медалей Олимпийских игр 2018 и 2022 годов соответственно.

– Спорт должен быть вне политики. Все должны соревноваться и давать друг другу шансы. Нужно играть с лучшими. А сейчас наших ребят нигде нет, поэтому получаются неполноценные турниры. Не знаю, когда мы сможем вернуться к полноценным соревнованиям. Даже не хочу такое комментировать, – цитирует Шипачева «РИА Новости».

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендациями не допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях. Также организация предоставила возможность международным спортивным федерациям принимать собственные решения по санкциям в отношении россиян и белорусов.