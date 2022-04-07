«Металлург» обыграл «Трактор» на выезде и вновь вышел вперед в финальной серии Восточной конференции

Третий матч финальной серии плей-офф Восточной конференции «Трактор» – «Металлург» завершился победой клуба из Магнитогорска со счетом 2:1.
Отметим, что в составе гостей авторами заброшенных шайб стали Ярослав Хабаров, отличившийся на 49-й минуте, а также Николай Голдобин (51). Хозяева ответили голом Никиты Тертышного (23).
Отметим, что подопечные Ильи Воробьева вышли вперед в серии – 2-1. Четвертый матч между командами состоится 9 апреля в Челябинске. Начало – в 15:00 мск.
КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция
Финал
3-й матч
«Трактор» (Челябинск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы:
1:0 – Тертышный (Пилут, Ткачев), 22:06 (бол.)
1:1 – Хабаров (Николаев, Акользин), 48:04
1:2 – Голдобин (Лайпсик, Дронов), 50:00
Счет в серии: 1-2
источник: «Советский спорт»