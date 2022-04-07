Гатиятулин – о поражении от «Металлурга»: «Трактору» не хватило завершающего паса и броска

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги третьего матча финальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором его команда уступила «Металлургу» (1:2).

Отметим, что в составе челябинского клуба шайбу забросил Никита Тертышный. Соперник ответил голами Ярослава Хабарова и Николая Голдобина.

– К сожалению, в третьем периоде совершили ошибки в позиционной обороне и получили контратаку. По самоотдаче претензий нет, ребята молодцы. Соглашусь, что «Трактору» не хватило завершающего паса и броска. Создавали неплохие моменты, но реализации не хватило, – сказал Гатиятулин во время общения с журналистами.

Добавим, что в данный момент «Трактор» уступает «Металлургу» в серии – 1-2. Четвертый матч между командами состоится 9 апреля в Челябинске. Начало – в 15:00 мск.