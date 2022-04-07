«Сан-Хосе» объявил об уходе Уилсона из клуба – он проработал на посту генерального менеджера 19 лет

Пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» объявила о том, что генеральный менеджер Даг Уилсон покинул свою должность в клубе.

Отметим, что 64-летний специалист находился на своем посту в команде с 2003 года. При нем «акулы» стали обладателями кубка «Президентс Трофи» в 2009 году. Также клуб пять раз выходил в финал плей-офф Западной конференции, а в 2016-м стали финалистами Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне «Сан-Хосе» занимает 13-е место в турнирной таблице Запада, набрав 67 очков в 69 матчах.