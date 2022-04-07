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«Такое случается». Назаров - о поражении СКА со счетом 2:6 в третьем матче серии с ЦСКА

Противостояние продолжается в столице
07 апреля 2022 22:46
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал ход финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА.

«В этой серии все только разгорается, все только начинается. Все понимают, что это уже топ-4. Это почетно. Для любого тренера, для любого руководителя в КХЛ. Это почетно. На ребятах нет давления. То, что произошло в третьем матче серии, когда ЦСКА забросил шесть за период. Такое случается. Это плей-офф. Без разницы, проиграл ты матч 1:2 или 2:6. Ты можешь великолепно сыграть, но уступить в одну шайбу. А можно проиграть с разницей в четыре шайбы - результат один. Ничего страшного в поражении СКА нет. Это один проигранный матч и только. Эта серия только начинается», - приводит слова специалиста «РИА Новости»,

Напомним, третья встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 6:2. После двух периодов питерцы выигрывали 2:0, однако в заключительной двадцатиминутке умудрились пропустить шесть шайб.

Четвертый матч серии пройдет 8 апреля в Москве. Затем серия как минимум на один матч вернется в Питер. Пока столичные армейцы впереди 2-1.

источник: «РИА Новости»
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