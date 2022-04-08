«Торонто» победил «Даллас» в овертайме, Михеев отдал голевую передачу

«Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил в овертайме «Даллас» со счетом 4:3.

В составе «Мэйпл Лифс» дубль оформил Остон Мэттьюс, забив сначала в большинстве (39-я минута), а затем и в дополнительное время (63). Благодаря этим голам Мэттьюс установил новый рекорд для американцев в регулярном чемпионате НХЛ: на его счету уже 56 шайб. Предыдущими рекордсменами были Джимми Карсон и Кевин Стивенс, которые остановились на отметке 55 голов.

Помимо Остона за «Торонто» забивали Уильям Нюландер, которому ассистировал в том числе Илья Михеев (8), и Морган Райли (51).

У «звезд» авторами голов стали Тайлер Сегин (10), Йон Клингберг (46) и Джо Павелски (58).

Таким образом, «кленовые листья» набрали 98 очков и продолжают быть вторыми в Атлантическом дивизионе, «Старз» также идут в зоне плей-офф, они восьмые в Западной конференции (84 очка).

«Даллас» 9 апреля примет «Нью-Джерси», а «Торонто» на следующий день сыграет дома с «Монреалем».

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«Даллас Старз» - «Торонто Мэйпл Лифз» - 3:4ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Нюландер (Холл, Михеев), 7:28

1:1 – Сегин (Студенич, Бенн), 9:46

1:2 – Мэттьюс (Таварес, Джиордано), 38:58 (Бол.)

2:2 – Клингберг (Робертсон, Павелски), 45:43

2:3 – Райлли (Бантинг, Марнер), 50:36

3:3 – Павелски (Робертсон, Сутер), 57:37

3:4 – Мэттьюс (Броди, Нюландер), 62:09