Голевая передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Коламбус» в гостях

Сегодня, 8 апреля, на стадионе «Нэшнуайд Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Филадельфией». Победу одержали гости со счетом 4:1.

Единственную шайбу в составе «Коламбуса» забросил Эрик Робертсон (16-я минута). У победителей отличились Кевин Коннатон (29), Оуэн Типпетт (34), Ноа Кейтс (47) и Трэвис Конечны (57).

Российский защитник Иван Проворов оформил результативную передачу на третий гол своей команды. Всего в активе 25-летнего игрока 24 очка в 68 играх текущего сезона (7+17).

По итогам этого матча «Филадельфия» расположилась на 14-м месте в таблице Востока с 57 очками, в активе «Коламбуса» 72 балла и десятое место.

Следующий матч «Коламбус» проведет 10 апреля в гостях против «Детройта», а «Филадельфия» в этот же день примет «Анахайм».