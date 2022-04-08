Шайба Панарина поспособствовала уверенной победе «Рейнджерса» над «Питтсбургом»

Сегодня, 8 апреля, на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерсом» и «Питтсбургом». Победу одержали хозяева со счетом 3:0.

Шайбы в составе победителей забросили Фрэнк Ватрано (21-я минута), Артемий Панарин (30) и Драйден Хант (60).

Российский форвард Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне и набрал 85 очков в 67 проведенных играх (20+65).

По итогам этой встречи «синерубашечники» расположились на четвертом месте в таблице Востока НХЛ с 98 очками, в активе «пингвинов» седьмая строчка и 92 балла.

Следующий матч «Рейнджерс» проведет 10 апреля дома против «Оттавы», а «Пингвинз» примет «Вашингтон Кэпиталз» в этот же день.