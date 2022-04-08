Две голевые передачи Свечникова помогли «Каролине» одержать вверх над «Баффало» в домашней игре

Сегодня, 8 апреля, на стадионе «PNC-арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Баффало». Победу праздновали хозяева со счетом 5:3.

В составе «Харрикейнз» шайбы забросили Себастьян Ахо (25, 52-я минуты), Теуво Терявяйнен (47), Джордан Стаал (46), 60). У «Баффало» отличились Тэйг Томпсон (4), Алекс Тух (7) и Виктор Олофссон (26).

Российский форвард Андрей Свечников оформил в этой игре две голевые передачи. Таким образом, он набрал 62 очка в 68 матчах текущего сезона (27+35).

После этой игры «Каролина» идет на втором месте в таблице Востока с 100 очками, в активе «Баффало» 12-я строчка и 63 балла.

Следующий матч «Харрикейнз» проведет 9 апреля дома против «Айлендерс», а «Баффало» в этот же день поедет в гости к «Флориде».