Два очка Подколзина помогли «Ванкуверу» разгромить «Аризону» в гостях

Сегодня, 8 апреля, на стадионе «Хила Ривер Арена» в Финиксе состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной» и «Ванкувером». Победу одержали гости со счетом 5:1.

Единственную шайбу в составе «Койотис» забросил Ник Шмалц (28-я минута). У победителей отличились Алекс Чиассон (4, 45), Бо Хорват (21, 22) и Элиас Петтерссон (32).

20-летний российский нападающий Василий Подколзин отдал две результативные передачи в этой игре и набрал 19 очков в нынешнем сезоне при 69 проведенных играх (10+9).

По итогам этого матча «Ванкувер» расположился на десятом месте в таблице Запада с 78 очками, в то время как у «Аризоны» заключительная 16-я строчка и 49 баллов.

Следующую игру «Ванкувер» проведет 10 апреля дома против «Сан-Хосе», а «Койотис» поедет в гости к «Чикаго» в этот же день.