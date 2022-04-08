Чешский вратарь «Авангарда» Грубец считает, что КХЛ должна перевести все зарплаты в доллары

Чешский вратарь «Авангарда» Шимон Грубец предложил КХЛ способ удержать легионеров.

«Вопрос в том, что решит КХЛ. И она точно должна изменить контракты для легионеров. Например, зарплаты по контрактам должны быть прописаны и выплачиваться в долларах.

Я пытался вывести деньги из России, но без шансов. Все мои рубли застряли в России, так что я жду, когда вновь откроют банковские переводы. Но в России осталось только две зарплаты и бонусы», - приводит слова Грубеца «Чемпионат».

Напомним, что «Авангард» утратил чемпионский титул, проиграв в полуфинале Восточной конференции «Металлургу» (3-4).

4 апреля стало известно, что канадский тренер омского клуба Боб Хартли принял решение о завершении своей работы команде.