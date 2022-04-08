Грубец назвал причины, по которым не уехал из «Авангарда»

Чешский вратарь «Авангарда» Шимон Грубец назвал причины, по которым остался в российском клубе.

«Я не мог уехать. Это ведь моя команда, все ребята в меня верили. Как бы я потом смотрел им в глаза, если бы уехал? Если бы я играл в защите или нападении, ситуация, наверное, была бы немного другой. Но я вратарь, самый важный игрок в команде. Если бы вратарь уехал, это бы стало большим ударом для команды.

Я просто не мог так поступить, но решение далось тяжело. В клубе не давили, но давили из Чехии. Но плюс ко всему у меня контракт на следующий год, если бы я уехал, пришлось бы платить неустойку. Было много причин, по которым я не мог уехать», - приводит слова Грубеца «Чемпионат».

В текущем сезоне Шимон провел за «Авангард» 40 матчей в регулярном чемпионате, в которых пропустил 84 шайб и отдал одну голевую передачу.

В Кубке Гагарина чешский вратарь принял участие в десяти играх, в которых ему был забит 31 гол.

Напомним, что «Авангард» покинул турнир на стадии полуфинала Восточной конференции, где уступил в семи матчах «Металлургу» (3-4).