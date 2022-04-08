Тренер «Рейнджерс» выразил восхищение игрой Шестеркина в матче с «Питтсбургом»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказался по поводу игры голкипера клуба Игоря Шестеркина в домашнем матче регулярного чемпионат НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:0).

Отметим, что в прошедшей встрече 26-летний россиянин оформил шатаут, отразив все 30 бросков по своим воротам. В сезоне-2021/22 вратарь провел свой четвертый «сухой» матч в 47 играх.

– Он был превосходен. Люди выражали свое беспокойство по поводу него, однако я – нет. В игре с Питтсбургом он был очень хорош. В решающие моменты Шестеркин смогу сделать несколько ключевых сейвов, – цитирует Галлана пресс-служба НХЛ.

Добавим, что в данный момент «Рейнджерс» занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 98 очков в 72 матчах. 10 апреля клуб из Нью-Йорка сыграет дома против «Оттавы».