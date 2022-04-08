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Бывший тренер «Вашингтона» вспомнил, как Овечкин попросил водки во время матча

Александр «Великий» играет за столичную команду с 2004 года.
08 апреля 2022 14:08
автор: Максим Скороходов

Бывший тренер «Вашингтона» Грэг Смит вспомнил забавную историю с нападающем Александром Овечкиным во время его первого сезона в НХЛ.

«Он повернулся ко мне на скамейке и спросил: «У вас есть водка?» Я ответил: «Что?» Он сказал: «Ну, вы знаете, водка». И показал, будто пьёт. Я ему: «Нет, у меня нет водки. Сейчас середина матча». Я ещё подумал: «Алекс, ты что, крейзи?» Затем он показал мне, что порезал палец, и сказал, что водка убивает микробы. Я ответил: «Нет-нет, для этого у нас есть перекись. Только не пей её», - приводит слова Смита Sportbox.ru, ссылаясь на The Athletic.

Напомним, что гол и результативная передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить вчера «Тампу-Бэй» (4:3).

На счету россиянина 773 гола в НХЛ, больше только у Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).

источник: Sportbox.ru
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