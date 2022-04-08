Александр Семин: Хоккей - очень дорогой вид спорта. Ребенок талантливый, а у семьи нет средств

Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Семин посетовал на то, что многие талантливые дети пропадают на пути в команды мастеров из-за дороговизны этого вида спорта.

«Есть мнение, что сейчас в России пропадают таланты, потому что хоккей - очень дорогой вид спорта. Им занимаются дети обеспеченных родителей, в том числе и которых заставляют. А те, кто реально хочет и может играть, остаются в стороне. Форма очень дорогая. Плюс ее же менять нужно, дети растут. Часто на турниры команды ездят за счет родителей. Ребенок талантливый, а у семьи нет средств, чтобы отдать его в хоккей. Мы уже много потеряли, я думаю. И это не только мое мнение. Хотя говорят, что хоккей развивается. Но где тогда новые Овечкины, Малкины, Дацюки? Есть Кирилл Капризов, и больше с ходу и не назову. Матвей Мичков очень талантлив, но он еще слишком молод, рано говорить о нем», - приводит слова Семина «Городские новости».

Напомним, в России Семин известен по выступлениям за магнитогорский «Металлург» и подольский «Витязь». В НХЛ форвард оставил свой след в «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролине Харрикейнз».

Помимо двух золотых медалей мировых первенств 2008 и 2012 годов хоккеист также завоевывал серебряную награду в 2010 году и бронзовую - в 2005.