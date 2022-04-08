Александр Семин: Смотреть игру сборной России на Олимпиаде было сущей мукой

Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Семин раскритиковал качество игры сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

«Смотреть игру сборной России на последней Олимпиаде было сущей мукой. Она в отсутствие энхаэловцев показала истинное развитие нашего хоккея сейчас. Если это лучшие игроки России, то каковы все остальные? Я бы не сказал, что на Олимпиаде выступали слабые хоккеисты. Но любой игрок прежде всего выполняет тренерскую установку. У нас была четкая нацеленность на результат, качество игры ушло на второй план. Уверен, что, если бы были составы их НХЛ, сборная показала бы другой хоккей. Не нужно забывать о давлении на ребят. Когда все ждут только первого места, это серьезно напрягает. Здесь уже не до красоты игры, все мысли только о результате», - приводит слова Семина «Городские новости».

Напомним, на Играх в столице Китая Россия завоевала серебряные медали, уступив в финале команде Финляндии со счетом 1:2.

В России Семин известен по выступлениям за магнитогорский «Металлург» и подольский «Витязь». В НХЛ форвард оставил свой след в «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролине Харрикейнз».

Помимо двух золотых медалей мировых первенств 2008 и 2012 годов хоккеист также завоевывал серебряную награду в 2010 году и бронзовую - в 2005.