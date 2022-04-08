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Новым главным тренером «Салавата Юлаева» станет бывший нападающий клуба Козлов

В данный момент специалист является членом тренерского штаба уфимцев.
08 апреля 2022 15:52
автор: Владислав Корегин

Сегодня, 8 апреля, стало известно имя нового главного тренера «Салавата Юлаева».

Как сообщает «Чемпионат», клуб из Башкортостана должен возглавить Виктор Козлов. Отметим, что 47-летний специалист находится в команде с 2020 года. Он работает в штабе уфимцев в качестве помощника нынешнего наставника Томи Лямся.

Отметим, что в своей игровой карьере Козлов, выступавший на позиции центрального нападающего, защищал цвета «Салавата Юлаева» с 2009 по 2012 годы, завоевав Кубок Гагарина в 2011-м.

источник: Чемпионат.com
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