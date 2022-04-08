Разин подтвердил, что «Северсталь» остается в КХЛ на будущий сезон

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин подтвердил, что в следующем году команда будет выступать в КХЛ.

«Мне подтвердили прошлогодний бюджет. Люди работают над его небольшим увеличением. У нас за четыре сезона, что я работаю в клубе, ни разу не было задержек ни по зарплате, ни по бонусной или премиальной системе.

Директор клуба подтвердил, что «Северсталь» следующий сезон проведет в КХЛ. Мы подписываем хоккеистов, у которых закончились контракты. С кем-то быстро договариваемся, кому-то надо больше времени все обдумать. У каждого разные агенты», - написал специалист в своем телеграм-канале.

Напомним, по итогам минувшего регулярного чемпионата череповчане вышли в плей-офф Кубка Гагарина, где в четвертьфинале Западной конференции уступили московскому «Динамо».