Александр Овечкин: Капризов является талантливым хоккеистом – все об этом знают

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался по поводу игры своего соотечественника, а именно нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

Отметим, что в нынешнем сезоне 24-летний хоккеист уже забросил 40 шайб и отдал 47 результативных передач в 68 матчах. Данный результат позволил Капризову стать рекордсменом «дикарей» по количеству набранных очков за один сезон.

– Кирилл прибыл в НХЛ будучи зрелым игроком. Он обладал опытом выступлений в составе сборной России. Капризов является талантливым хоккеистом – все об этом знают. У него большой набор умений, – приводит слова Овечкина The Athletic.

Добавим, что в данный момент «Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 91 очко. «Вашингтон» идет восьмым на Востоке (86 очков).